Самая сложная фаза: Жданов оценил, может ли война растянуться на несколько лет

Август, 27 в 17:08

Военный эксперт Олег Жданов назвал нынешнюю фазу войны самой сложной и оценил, может ли война растянуться на несколько лет.

– Я слышал такие прогнозы (о том, что война растянется на годы, – Ред.). Два года – нет, но до осени 2023 года – да, такой прогноз высказывали некоторые аналитики в США. У меня более оптимистичный прогноз. Думаю, максимум мы перейдем в начало 2023 года. Возможно, до весны 2023 года, – предположил Жданов у себя на YouTube-канале в субботу, 27 августа.

Он пояснил, что боевые действия затягиваются из-за поставок вооружения. Эксперт предложил использовать такой вариант, как формула окончания войны.

– Ее нужно прикладывать ко дню начала массовых поставок техники и вооружений для Вооруженных сил Украины. Как только пойдут десятками, сотнями единиц партии вооружения – с этого момента еще нужно протянуть дату возвращения наших военных из центров обучения в странах-партнерах. От этой даты три-четыре недели – это будет готовность группировки, – заявил Жданов.

По его словам, необходимо будет объединить тех военных, что прошли обучение, с техникой, которая придет для этих военнослужащих. Таким образом, по его словам, получатся комплекты, в которые войдут по несколько сотен БМП, артиллерийских стволов, реактивной артиллерии, танков и транспортных машин.

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– Таких комплектов нужно хотя бы с десяток. Тогда можно будет говорить, что мы готовы освобождать территории и не на одном, а на нескольких направлениях. Это, на мой взгляд, главный сдерживающий фактор и ответ на вопрос о том, почему мы сегодня не идем освобождать свои земли, – заявил военный эксперт.

Олег Жданов отметил, что сейчас для Украины наступила самая сложная фаза – позиционная война, когда фронт не двигается, так как россияне уже не могут наступать, а мы – еще не можем.