РФ тратит дорогостоящие ракеты Калибр на удары по деревянным HIMARS – WP
Российская армия уже несколько недель тратит высокоточные и дорогостоящие ракеты Калибр на удары по не менее чем десяти ложным целям – деревянным муляжам HIMARS, которые похожи на реальные установки, отправленные Украине США.
Об этом со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц и высокопоставленных представителей США пишет The Washington Post.
Издание пишет, что именно с этим могут быть связаны заявления российской стороны о том, что армия РФ якобы уничтожает украинские HIMARS.
– Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили, – цитируют журналисты американского дипломата.
Тем временем военные эксперты подчеркивают, что такая обманная тактика заставляет армию РФ перемещать склады с боеприпасами, а также пункты командований глубже в тыл.
Агрессоры тратят на уничтожение фейковых целей запасы высокоточных ракет, которые будет очень сложно пополнить ввиду нехватки микрочипов.
WP пишет, что хотя ложные цели и были сделаны из дерева, однако их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.
Фото: Генеральный штаб ВСУ