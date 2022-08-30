Август, 30 в 14:38

Российская армия уже несколько недель тратит высокоточные и дорогостоящие ракеты Калибр на удары по не менее чем десяти ложным целям – деревянным муляжам HIMARS, которые похожи на реальные установки, отправленные Украине США.

Об этом со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц и высокопоставленных представителей США пишет The Washington Post.

Издание пишет, что именно с этим могут быть связаны заявления российской стороны о том, что армия РФ якобы уничтожает украинские HIMARS.

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– Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили, – цитируют журналисты американского дипломата.

Тем временем военные эксперты подчеркивают, что такая обманная тактика заставляет армию РФ перемещать склады с боеприпасами, а также пункты командований глубже в тыл.

Агрессоры тратят на уничтожение фейковых целей запасы высокоточных ракет, которые будет очень сложно пополнить ввиду нехватки микрочипов.

WP пишет, что хотя ложные цели и были сделаны из дерева, однако их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

Фото: Генеральный штаб ВСУ