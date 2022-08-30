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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы ЗАЭС и контрнаступление ВСУ на Юге: что происходит на 188 сутки войны (онлайн)

Обстрелы ЗАЭС и контрнаступление ВСУ на Юге: что происходит на 188 сутки войны (онлайн)

ВСУ пошли в контрнаступление на Юге Украины. Жителям Херсона советуют сделать запасы пищи, воды и медикаментов.

Оккупанты обстреляли Николаев 12 ракетами: 24 раненых, два человека погибли.

Россия подтвердила смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева в Херсонской области.

Переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться в 2023 году, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре должна прибыть на этой неделе.

Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму: выделят около $200 млн.

Швеция выделяет новый пакет оборонной помощи Украине на $100 млн.

МИД Украины вызвал посла Турции из-за предполагаемой перевозки Босфором С-300 из Сирии в Россию.

Россияне похитили из собственных домов нескольких учителей в Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Европейский Союз планирует организовать обучающую миссию для украинских солдат.

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01:06 - 30 августа

Пентагон прямо пока не называет активизацию боев в Херсонской области контрнаступлением ВСУ, поскольку сейчас это больше похоже на подготовку к наступательным действиям.

– Однако США оценивают, что Украина усилила артиллерийский огонь по российским линиям вблизи Херсона, – рассказал репортер Foreign Policy Джек Детч.

В Минобороны США считают, что Украина гораздо ближе к равноценности сил в Херсонской области, чем на Донбассе. ВСУ несомненно ухудшили способность российской армии перегруппировываться, выведя из строя основные мосты, считают в Пентагоне.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:48 - 30 августа

Глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в Кривом Роге.

— Я не буду давать сейчас детальную информацию, чтобы не помогать врагу. Кратко скажу – все нормально. Панические сообщения в соцсетях о пожарах, скопления машин скорой помощи не соответствуют действительности, — рассказал он.

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00:36 - 30 августа

В Российской Федерации прогремели взрывы в Белгородской области. По данным Telegram-каналов, было слышно по меньшей мере два мощных взрыва.

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00:34 - 30 августа

Российским военным пора бежать из Украины или сдаваться в плен, если оккупанты хотят выжить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица, потому что это война. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – российским военным пора убегать.

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00:33 - 30 августа

Вероятность переброски третьего армейского корпуса России, состоящего из 15 тыс. военных, на Херсонское направление невелика.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, третий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. Но он не сообщил его местоположение.

Бої за Херсон

Фото: Факты ICTV

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00:16 - 30 августа

Независимо от масштаба и размаха, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Юге уже повлияло на военный потенциал российской армии. Об этом заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности и представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

– Россиянам пришлось извлечь ресурсы с Востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше наступать на Юге. Им пришлось сократить определенные подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на угрозу контрнаступления, – отметил Кирби.

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