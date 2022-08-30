Обстрелы ЗАЭС и контрнаступление ВСУ на Юге: что происходит на 188 сутки войны (онлайн)

ВСУ пошли в контрнаступление на Юге Украины. Жителям Херсона советуют сделать запасы пищи, воды и медикаментов.

Оккупанты обстреляли Николаев 12 ракетами: 24 раненых, два человека погибли.

Россия подтвердила смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева в Херсонской области.

Переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться в 2023 году, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре должна прибыть на этой неделе.

Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму: выделят около $200 млн.

Швеция выделяет новый пакет оборонной помощи Украине на $100 млн.

МИД Украины вызвал посла Турции из-за предполагаемой перевозки Босфором С-300 из Сирии в Россию.

Россияне похитили из собственных домов нескольких учителей в Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Европейский Союз планирует организовать обучающую миссию для украинских солдат.