Серпень, 30 в 14:38

Російська армія вже кілька тижнів витрачає високоточні та дорогі ракети Калібр на удари по щонайменше десяти помилкових цілях – дерев’яних муляжах HIMARS, які схожі на реальні установки, відправлені Україні США.

Про це з посиланням на неназваних українських офіційних осіб та високопосадовців США пише The Washington Post.

Видання пише, що саме із цим можуть бути пов’язані заяви російської сторони про те, що армія РФ нібито знищує українські HIMARS.

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– Вони стверджували, що знищили більше HIMARS, аніж ми навіть відправили, – цитують журналісти американського дипломата.

Тим часом військові експерти наголошують, що така обманна тактика змушує армію РФ переміщати склади з боєприпасами, а також пункти командувань глибше в тил.

Агресори витрачають на знищення фейкових цілей запаси високоточних ракет, які дуже складно поповнити через брак мікрочіпів.

WP пише, що хоча хибні цілі і були зроблені з дерева, проте їх неможливо відрізнити від справжніх через об’єктив російських безпілотників.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ