Серпень, 30 в 20:13

Місцева влада Умані заборонила проведення масових заходів та обмежила доступ до місць паломництва під час святкування Рош га-Шана, який для євреїв вважається аналогом Нового року.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

– Із 19 по 30 вересня в місті будуть посилені заходи безпеки. Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України, – повідомив Табурець.

Він повідомив, що в період з 19 по 30 вересня в Умані діятимуть:

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заборона на проведення будь-яких масових заходів;

заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;

посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;

заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;

обмеження доступу до місць паломництва.

За його словами, Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій.

– На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом, – повідомив він.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що цьогоріч держава не зможе прийняти єврейських паломників, які у вересні прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана.

Джерело: Ігор Табурець