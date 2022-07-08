Июль, 07 в 22:14

В этом году Украина не сможет принять еврейских паломников, которые в сентябре прибывают в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

– Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования праздника Рош ха-Шана. Единственная причина – это война России против нашего государства, – написал он.

Спикер МИД добавил, что в условиях обстрелов российскими оккупантами гражданской инфраструктуры в городах Украины нет возможности обеспечить безопасность для туристов из-за рубежа.

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– Ситуация изменится после завершения войны, которое мы приближаем нашей борьбой. Рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности, Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой Украины, — добавил Олег Николенко.

Ранее аналогичную информацию сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

— Мы надеемся, что молитвы свершатся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников, — сообщил посол на своей странице в Facebook.

Рош ха-Шана является праздником начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Традиционно тысячи хасидов приезжают в Черкасскую область для празднования праздника, поскольку в Умани находится могила основателя брацлавской ветви хасидизма – рабби или цадика (праведника) Нахмана. Перед своей смертью Нахман приказал, чтобы его тело похоронили именно в украинском городе.

Последователи ортодоксального ответвления иудаизма уверены, что проведение праздника Рош ха-Шана у могилы основателя хасидизма сделает следующий год счастливым.

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Источники: Oleg Nikolenko, Embassy of Ukraine in the State of Israel