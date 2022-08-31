Серпень, 31 в 1:44

Україна змогла перехопити ініціативу на морі, через що Чорноморський флот РФ проявив свою слабкість у російсько-українській війні.

Про це пише американське видання Politico.

Видання вказує, що російське вторгнення продемонструвало слабкість Чорноморського флоту Росії, який протягом років вважали одним з ключових формувань РФ, що націлено на плани із спроби захопити Україну.

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Українські захисники змогли знищити російські кораблі та повітряні сили флоту ракетами та безпілотниками, зазначає Politico.

– Коли в лютому Путін почав тотальне вторгнення в Україну, флот, що базується в Криму, був у центрі подій, завдаючи ударів крилатими ракетами Калібр по військових та цивільних цілях у глибині країни, та блокуючи доступ до портів України із потенційною загрозою висадки десанту в Одесі. Проте з перших днів Київ перехопив ініціативу, оскільки ракетні удари і таємничі вибухи посіяли хаос у російському флоті, потопивши кілька суден, включаючи флагманський крейсер Москва, – пише видання.

Крім того, Politico вказує, що було зруйноване авіакрило російського флоту, яке базувалось в окупованому Криму. Це можна було побачити під час вибухів протягом серпня.

Попри це, на початку війни очікувалося, що Чорноморський флот відіграє велику роль в утриманні українських сил на півдні для захисту від десанту РФ, який так і не зміг висадитись.

– Хоча російські підводні човни час від часу обстрілюють Україну, флот не виправдав надій, покладених на нього на початку війни, і зайняв оборонну позицію, або в порту, або далеко в морі, щоб уникнути нападу з боку України, – пише Politico.

Видання зазначає, що з весни проблеми Чорноморського флоту лише наростали, що стало результатом поганого керівництва, застарілого обладнання та зарозумілості, чим українці із задоволенням скористалися.

А подальша низка військових катастроф призвела до звільнення командувача флотом РФ адмірала Ігоря Осипова.

– Чорноморський флот… продемонстрував відсутність серйозності у тому, як флот готувався, позиціонувався та проводив операції в умовах загрози українського опору, – каже директор програми з вивчення Росії аналітичного центру CNA Майкл Кофман.

Як заявив виданню представник Пентагону, війська агресора, як на суші, так і на морі, набагато більш безсилі, ніж це могло здатися до війни.

Автори статті пояснюють, що знищення українськими військами десантно-транспортних кораблів противника могло мати ключове значення для ослаблення військового потенціалу Росії — навіть більше, ніж потоплення крейсера Москва.