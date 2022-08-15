Август, 15 в 12:48

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные сили Украины теоретически могут потопить военную эскадру ЧФ РФ.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос на своем YouTube-канале.

По словам Жданова, практической возможности сделать это у ВСУ пока нет, так как россияне держат свой флот за пределами досягаемости украинских огневых средств.

Сейчас смотрят

Также не может к российским кораблям близко подобраться наша авиация.

— Сегодня у нас это комплекс Гарпун с гарантированной дальностью до 300 км и комплекс Нептун с гарантированной дальностью до 200 км. Так вот — они (россияне, — Ред.) держат эту эскадру в нейтральных водах в Черном море на удалении более 300 км. А наша авиация не может близко к ним подобраться из-за вражеской системы ПВО, которая находится на побережье Крыма, — рассказал Жданов.

По его словам, как только у наших вооруженных сил появится возможность погасить вражеское ПВО в Крыму, наше командование постарается потопить эскадру ЧФ РФ, так как проблему с Черноморским флотом рано или поздно придется решать.

— Они нам не дадут покоя в Черном море, пока мы их там не перетопим… Причем, страна, которая не имеет флота, де-факто у нас его нет, топит второй флот мира, — заявляет военный эксперт.

По состоянию на 15 августа Украина потопила 15 единиц флота РФ.