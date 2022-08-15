Уже топим второй флот мира: Жданов рассказал, когда ВСУ смогут ликвидировать ЧФ РФ
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные сили Украины теоретически могут потопить военную эскадру ЧФ РФ.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос на своем YouTube-канале.
По словам Жданова, практической возможности сделать это у ВСУ пока нет, так как россияне держат свой флот за пределами досягаемости украинских огневых средств.
Также не может к российским кораблям близко подобраться наша авиация.
— Сегодня у нас это комплекс Гарпун с гарантированной дальностью до 300 км и комплекс Нептун с гарантированной дальностью до 200 км. Так вот — они (россияне, — Ред.) держат эту эскадру в нейтральных водах в Черном море на удалении более 300 км. А наша авиация не может близко к ним подобраться из-за вражеской системы ПВО, которая находится на побережье Крыма, — рассказал Жданов.
По его словам, как только у наших вооруженных сил появится возможность погасить вражеское ПВО в Крыму, наше командование постарается потопить эскадру ЧФ РФ, так как проблему с Черноморским флотом рано или поздно придется решать.
— Они нам не дадут покоя в Черном море, пока мы их там не перетопим… Причем, страна, которая не имеет флота, де-факто у нас его нет, топит второй флот мира, — заявляет военный эксперт.
По состоянию на 15 августа Украина потопила 15 единиц флота РФ.