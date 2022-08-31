В Крыму крепнет сопротивление оккупации, на полуострове активно действует движение Желтая лента

Август, 31 в 14:57

В аннексированном Крыму все больше и больше наших граждан открыто демонстрируют сопротивление российской оккупации и антивоенную позицию. Об этом сообщила на брифинге постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

— С начала полномасштабного вторжения на территории Крыма незаконно задержаны более 130 человек, которые открыто сопротивляются оккупации и поддерживают Украину, — уточнила она.

По ее словам, сейчас на полуострове активно действует сопротивление Желтая лента, активисты которого формируют защищенные каналы связи, организуют подпольные движения, сжигают автомобили оккупантов, бросают зажигательные смеси в админздания и военкоматы, где проводится скрытая мобилизация.

Ташева говорит, что к активистам приобщаются и обычные жители городов и сел, публично слушающие украинскую музыку и гимн Украины, не скрывая свою позицию.

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– Если говорить о форматах сопротивления, мы разделяем их на несколько категорий. Первая – это одиночные пикеты на главных площадях городов. В соцсетях активно распространяются видео антивоенного характера или с правдивой информацией о войне. Это тоже один из действенных механизмов сопротивления, – подчеркнула она.

Представитель президента в АРК назвала расклеивание плакатов в публичных местах и ​​распространение печатных материалов еще одной формой сопротивления оккупации. Следует добавить разные акции-перфомансы и просто антивоенные высказывания в бытовых ситуациях.