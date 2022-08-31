У Криму міцніє спротив окупації, на півострові активно діє рух Жовта стрічка

Серпень, 31 в 14:57

В анексованому Криму дедалі більше наших громадян відкрито демонструють спротив російській окупації та антивоєнну позицію. Про це повідомила на брифінгу постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– З початку повномасштабного вторгнення на території Криму незаконно затримано понад 130 осіб, які відкрито чинять спротив окупації та підтримують Україну, – уточнила вона.

За її словами, зараз на півострові активно діє рух опору Жовта стрічка, активісти якого формують захищені канали зв’язку, організовують підпільні рухи, спалюють автомобілі окупантів, кидають запальні суміші в адмінбудівлі та військкомати, де проводиться прихована мобілізація.

Ташева каже, що до активістів долучаються і звичайні мешканці міст та сіл, які публічно слухають укранську музику та гімн України, не приховуючи свою позицію.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про формати спротиву, ми розділяємо їх на кілька категорій. Перша – це одиночні пікети на головних площах міст. У соцмережах активно поширюються відео антивоєнного характеру чи з правдивою інформацією про війну. Це теж один з дієвих механізмів спротиву, – наголосила вона.

Представник президента в АРК назвала розклеювання плакатів у публічних місцях і поширення друкованих матеріалів також ще однією формою спротиву окупації. Варто додати різні акції-перфоманси та просто антивоєнні висловлювання у побутових ситуаціях.