Россияне хотят укрепить оборону Крыма москвичами, питерцами и срочниками — ГУР

Август, 31 в 12:09

Российские войска намерены укрепить оборону временно оккупированного Крыма москвичами, питерцами и солдатами срочной службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, военные комиссариаты уже даже Московской и Ленинградской областей, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания о массовом призыве на военную службу местных жителей.

Украинские разведчики узнали, что российская армия планирует призванными во время скрытой мобилизации москвичами и питерцами комплектовать воинские части РФ в Крыму.

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Чтобы пополнить воинские части и усилить оборону оккупантов в Крыму, командующий Южного военного округа РФ Александр Дворников, которого знают по позывному Сирийский мясник, решил отправить на территорию полуострова 1,2 тыс. солдат-срочников.

Сейчас на территории Крыма не проходят боевые действия, поэтому этим военным российское командование не предлагает подписывать контракт. В ГУР отметили, что это может свидетельствовать об экономии денег и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки.