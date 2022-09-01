Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС — Энергоатом
В четверг, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на территорию Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщили на официальном канале НАЭК Энергоатом.
Отметим, что в состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, визит инспекторов на Запорожскую АЭС продлится несколько дней. Миссия МАГАТЭ в Украине сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности и гарантиях нераспространения ядерных материалов.
В Энергоатоме ожидают, что по результатам работы миссии МАГАТЭ Запорожская АЭС будет демилитаризована и возвращена под полный контроль Украины.
Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Энергодар. В результате вражеской атаки отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.
Повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.