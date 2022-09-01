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Факты / Украина

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС — Энергоатом

Валентина Чорна, редактор ленты
Місія МАГАТЕ вирушає на ЗАЕС 29 серпня 2022

В четверг, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на территорию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили на официальном канале НАЭК Энергоатом.

Отметим, что в состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По его словам, визит инспекторов на Запорожскую АЭС продлится несколько дней. Миссия МАГАТЭ в Украине сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности и гарантиях нераспространения ядерных материалов.

В Энергоатоме ожидают, что по результатам работы миссии МАГАТЭ Запорожская АЭС будет демилитаризована и возвращена под полный контроль Украины.

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Энергодар. В результате вражеской атаки отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

Повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.

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