Демилитаризация ЗАЭС должна стать главным результатом работы миссии МАГАТЭ — Энергоатом

Август, 31 в 14:26

Запорожская АЭС должна быть демилитаризована и возвращена под полный контроль Украины по результатам работы миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

— Персонал Энергоатома и Запорожской атомной электростанции поддерживают миссию и приложат все усилия, чтобы не дать рашистам скрыть факты ядерного терроризма и нарушения ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС. Тем более что уже зафиксировано достаточно фактов преступных действий российских военных, и скрыть их не получится, — говорится в сообщении Энергоатома.

В Энергоатоме отмечают, что по результатам визита миссии МАГАТЭ территория ЗАЭС и Энергодара должна быть демилитаризована, а российские войска и техника должны покинуть территорию станции, равно как и работники Росатома.

Сама же Запорожская АЭС должна быть возвращена под полный контроль Украины.

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Миссия МАГАТЭ во главе с ее главой Рафаэлем Гросси прибыла в Киев 30 августа накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС.

Во время встречи с Гросси Зеленский призвал миссию МАГАТЭ сделать все, чтобы избежать угрозы мирового масштаба.

Крупнейшая атомная станция в Европе — ЗАЭС — с 4 марта захвачена российскими военными, которые с тех пор размещают на площадке станции военную технику и боеприпасы, а также обстреливают прилегающую территорию, подвергая ядерной катастрофе мир.

Источник: Энергоатом