Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС – Енергоатом

Вересень, 01 в 14:28

У четвер, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на територію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили на офіційному каналі НАЕК Енергоатом.

Зазначимо, що до складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, а очолює її – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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За його словами, візит інспекторів на Запорізьку АЕС триватиме кілька днів. Місія МАГАТЕ в Україні сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

В Енергоатомі очікують, що за результатами роботи місії МАГАТЕ Запорізька АЕС буде демілітаризована та повернеться під повний контроль України.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Енергодар. Внаслідок ворожої атаки відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

Пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока із запуском дизель-генераторів.