Контрнаступление ВСУ на юге может растянуться на несколько месяцев – военный эксперт

Сентябрь, 03 в 10:10

От нескольких недель до нескольких месяцев – именно столько может занять наступательная операция Вооруженных сил Украины на юге, которая началась 29 августа, прогнозирует военный эксперт Сергей Згурец.

– За этот период возможны разные сценарии развития событий на фронте, – отмечает он.

По его словам, есть предположение, что приоритетным направлением наступательных действий на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения оккупантов, в том числе две дороги, ведущие на Херсон и Новую Каховку.

– Однако есть понимание того, что враг имеет определенные возможности для того, чтобы сопротивляться. В качестве примера можно ожидать контрнаступательных действий от россиян с массовым использованием артиллерии, – добавил Згурец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.