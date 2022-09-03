Контрнаступление ВСУ на юге может растянуться на несколько месяцев – военный эксперт
От нескольких недель до нескольких месяцев – именно столько может занять наступательная операция Вооруженных сил Украины на юге, которая началась 29 августа, прогнозирует военный эксперт Сергей Згурец.
– За этот период возможны разные сценарии развития событий на фронте, – отмечает он.
По его словам, есть предположение, что приоритетным направлением наступательных действий на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения оккупантов, в том числе две дороги, ведущие на Херсон и Новую Каховку.
– Однако есть понимание того, что враг имеет определенные возможности для того, чтобы сопротивляться. В качестве примера можно ожидать контрнаступательных действий от россиян с массовым использованием артиллерии, – добавил Згурец.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.