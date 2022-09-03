Контрнаступ ЗСУ на півдні може розтягнутися на кілька місяців – військовий експерт

Вересень, 03 в 10:10

Від кількох тижнів до кількох місяців – саме стільки може тривати наступальна операція Збройних сил України на півдні, яка розпочалася 29 серпня, прогнозує військовий експерт Сергій Згурець.

– За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті, – наголошує він.

За його словами, є припущення, що пріоритетним напрямком наступальних дій на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів, зокрема дві дороги, які ведуть на Херсон та Нову Каховку.

– Однак є розуміння того, що ворог має певні можливості для того, щоб чинити опір. Як приклад, можна очікувати контрнаступальних дій від росіян з масовим використанням артилерії, – додав Згурець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

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