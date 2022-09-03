Сентябрь, 03 в 9:02

Украинские защитники во время контрнаступления на Юге достигли определенной тактической неожиданности.

Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании 3 сентября, когда проанализировали действия Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве отмечают: ВСУ используют для этого плохую логистику, а также проблемы с администрированием и руководством в Вооруженных силах РФ.

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Одним из элементов наступления украинцев является непрерывное продвижение по широкому фронту к западу от реки Днепр.

Сосредоточены украинские военные на трех направлениях в пределах временно оккупированной Россией Херсонской области.

Поскольку, кроме Юга, бои продолжаются еще на Донбассе и на Харьковском направлении, британские разведчики уверены: в ближайшие дни российское командование предстанет перед серьезным выбором.

В частности, командованию армии РФ придется выбирать, куда направить любой оперативный резерв, который удастся создать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence