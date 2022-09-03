Вересень, 03 в 11:17

Колона військової техніки, яка висунулася з тимчасово окупованого Криму для посилення угрупування окупантів на півдні України, перебуває в полі зору ЗСУ.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу FreeДом.

– Поки що в них вийшов лише стартовий момент – вони висунулися. Далі вони потрапляють під вогневий контроль. Розуміючи це, вони шукають можливості розподілитися на дрібні групи, щоб не прямувати такою довгою колоною. Але в будь-якому разі вони знаходяться під нашим пильним спостереженням та вогневим контролем, – наголосила Гуменюк.

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Вона уточнила, що українські військові продовжують знищувати логістичні центри військ РФ, склади з боєприпасами, місця скупчення техніки попри те, що окупанти їх розосереджують. У цьому допомагають українські сили опору (партизани). Мета – максимально знесилити путінські війська.

Крім того, ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем транспортні артерії, через які ворог може пробувати перекидати техніку.

Коментуючи стан мостів на Херсонщині після ударів ЗСУ, Гуменюк повідомила, що вони зараз нагадують “мереживо”.

– Вони не можуть використовуватися з практичної точки зору. Вони залишаються об’єктами інфраструктури і в принципі можливе їх відновлення в глобальному сенсі, але для цього потрібно, щоб ми припинили вогневий контроль. А ми його не припиняємо, він триває. Тобто ми не збираємося давати можливість відновлення цих мостів, – заявила Гуменюк.

Вона уточнила, що ворог намагається налагодити понтонні переправи, паромні переправи як альтернативні шляхи перекидання техніки. Їх ЗСУ також вражають.

Так само окупанти не мають переваги і в повітрі на півдні України.

– З повітряним шляхом там також складно, тому що протягом останніх днів ми знищили кілька їхніх систем ППО. За співвідношенням роботи нашої авіації та ворожої наша переважає втричі, – зазначила Гуменюк.

За її словами, психологічний стан військ РФ на півдні є низьким. Зокрема, через те, що офіцерський склад, розуміючи перспективи, намагається евакуюватися, виїхати з позицій та кидає підлеглих як гарматне м’ясо.

– Деякі підрозділи, опинившись відрізаними, з підручних засобів, на кшталт білих футболок, піднімають прапори, сигналізують про те, що вони готові здатися, – додала Гуменюк.

Вона також пояснила, що наразі не можна говорити про звільнені населені пункти на південному напрямку, оскільки ворог продовжує їх обстрілювати ракетами, з авіації та артилерії. Водночас у цих населених пунктах залишаються мирні мешканці та об’єкти критичної інфраструктури.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Наталя Гуменюк закликала не розганяти “зраду” про захоплення ворогом нових населених пунктів.

– Про те, що ворог захоплює якісь населені пункти, не варто зараз розганяти так звану зраду, оскільки лінія фронту наразі настільки рухлива, що неможливо констатувати або фіксувати якісь такі тимчасові перемоги. Бої ідуть, вони позиційні, і ми намагаємося наші позиції закріпити якомога коректніше, міцніше і доцільніше, – пояснила вона.

Згідно зі зведенням Оперативного командування Південь, за минулу добу українські військові взяли в полон трьох окупантів, захопили 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато стрілецької зброї з боєкомплектом.

Ворог наніс по українських позиціях на півдні 8 авіаударів. Водночас авіація ЗСУ завдала 22 удари, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 400 артилерійських завдань. Було знищено 106 окупантів та шість десятків одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК Південь