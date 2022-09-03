Сентябрь, 03 в 6:05

Ночью 3 сентября в Днепре сработали силы противовоздушной обороны.

В воздушном командовании Восток призвали людей соблюдать полную тишину, а также в сети не делать репосты фотографий работы и геолокации ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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