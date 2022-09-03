В Днепре ночью сработала ПВО
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Ночью 3 сентября в Днепре сработали силы противовоздушной обороны.
В воздушном командовании Восток призвали людей соблюдать полную тишину, а также в сети не делать репосты фотографий работы и геолокации ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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