У Дніпрі серед ночі спрацювала ППО
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Уночі 3 вересня в Дніпрі спрацювали сили протиповітряної оборони.
У повітряному командуванні Схід закликали людей дотримуватись цілковитої тиші, а також не робити в мережі репости фотографій роботи та геолокації ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.
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