У Дніпрі серед ночі спрацювала ППО

Вересень, 03 в 6:05

Уночі 3 вересня в Дніпрі спрацювали сили протиповітряної оборони.

У повітряному командуванні Схід закликали людей дотримуватись цілковитої тиші, а також не робити в мережі репости фотографій роботи та геолокації ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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