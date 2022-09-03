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Факти / Україна

У Дніпрі серед ночі спрацювала ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Дніпрі серед ночі спрацювала ППО
Фото: Depositphotos

Уночі 3 вересня в Дніпрі спрацювали сили протиповітряної оборони.

У повітряному командуванні Схід закликали людей дотримуватись цілковитої тиші, а також не робити в мережі репости фотографій роботи та геолокації ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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