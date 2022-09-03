Украина подняла авиацию в поддержку наземной операции: уничтожены пункты управления и склады оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники более четырех десятков раз привлекали авиацию для поддержки наземных операций.
Благодаря этому Вооруженным силам удалось уничтожить несколько пунктов управления и склад с боеприпасами россиян.
В частности, ракетный удар накануне наносил и беспилотник Байрактар ТВ-2.
После этого у оккупантов детонировал боекомплект.
Есть информация, что сгорели также две единицы бронетехники вместе с экипажами.
Ракетные войска Украины и артиллерия продолжали контрбатарейную борьбу.
Кроме того, украинские военные делали все возможное, чтобы нарушить систему управления врага и его логистическое обеспечение.
Согласно данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины попали более чем в 10 скоплений живой силы армии РФ, в том числе в три взводных опорных пункта.
– Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов, – подытожили в Генштабе ВСУ.
Определенную активизацию российских захватчиков украинская сторона зафиксировала на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Российские войска нанесли шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Полтавке, Пришибе, Перемоге, Крещеновке, Осокоровке и Белогорье.
Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районах Бахмутского, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Времьевки.
На Запорожском направлении подтверждено уничтожение колонны грузовиков РФ, один из которых был заполнен телами погибших.
В разведке сообщили, что колонна направлялась в сторону Бердянска к развернутому крематорию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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