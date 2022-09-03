Україна підняла авіацію на підтримку наземної операції: знищено пункти управління та склади окупантів

Вересень, 03 в 6:59

Протягом минулої доби українські захисники понад чотири десятки разів залучали авіацію для підтримки наземних операцій.

Завдяки цьому Збройним силам України вдалося знищити кілька пунктів управління та склад із боєприпасами росіян.

Зокрема, ракетного удару напередодні завдавав і безпілотник Байрактар ТБ-2.

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Після цього в окупантів детонував боєкомплект.

Є інформація, що згоріли також дві одиниці бронетехніки разом з екіпажами.

Ракетні війська України та артилерія напередодні продовжували контрбатарейну боротьбу.

Крім того, українські військові робили все можливе, щоб порушити систему управління ворога та його логістичне забезпечення.

За даними Генерального штабу, Збройні сили України поцілили в понад 10 скупчень живої сили армії РФ, зокрема в три взводні опорні пункти.

– Знищено три зенітно-ракетні комплекси та кілька одиниць броньованої техніки окупантів, – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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