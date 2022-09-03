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Факты / Украина

Укрзализныця запускает поезда для эвакуации крымчан на материковую часть Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Укрзализныця запускает поезда для эвакуации крымчан на материковую часть Украины

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин заявил у себя в Telegram, что будет запущена программа бесплатной эвакуации граждан Украины, которые проживают в Крыму. 

– Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет “бавовна”. ВСУ знают свою работу. Президент обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним, – отметил Камышин.

Он подчеркнул, что все в Украине хорошо знают, каково это, когда рядом раздаются взрывы, и подобного никому желать не стали бы. 

– Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы, – сказал Камышин.

По его словам, проезд будет бесплатным. Кроме того, у людей будет горячее питание в пути, а также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и “подъемные” от Укрпочты.

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Камышин рассказал, что лично проинспектировал вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными для эвакуации жителей Крыма, решивших эвакуироваться Укрзализныцей.

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Фото: GirkinGirkin

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