Сентябрь, 03 в 14:34

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин заявил у себя в Telegram, что будет запущена программа бесплатной эвакуации граждан Украины, которые проживают в Крыму.

– Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет “бавовна”. ВСУ знают свою работу. Президент обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним, – отметил Камышин.

Он подчеркнул, что все в Украине хорошо знают, каково это, когда рядом раздаются взрывы, и подобного никому желать не стали бы.

– Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы, – сказал Камышин.

По его словам, проезд будет бесплатным. Кроме того, у людей будет горячее питание в пути, а также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и “подъемные” от Укрпочты.

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Камышин рассказал, что лично проинспектировал вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными для эвакуации жителей Крыма, решивших эвакуироваться Укрзализныцей.

Фото: GirkinGirkin