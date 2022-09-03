Вересень, 03 в 14:34

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін заявив у себе в Telegram, що буде запущено програму безкоштовної евакуації громадян України, які проживають у Криму.

– Справа в тому, що останнім часом у Криму буйно цвіте бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався до кримчан, які мешкають біля військових об’єктів, з проханням уникати наближення до них, – зазначив Камишін.

Він підкреслив, що всі в Україні добре знають, як це, коли поряд лунають вибухи, і нікому не бажали б нічого подібного.

– Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які мешкають у Криму. Вони зможуть скористатися евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси, – сказав Камишін.

За його словами, проїзд буде безкоштовним. Крім того, у людей буде гаряче харчування в дорозі, а також передбачена безкоштовна медична допомога та “підйомні” від Укрпошти.

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Камишін розповів, що особисто проінспектував вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації мешканців Криму, які вирішать евакуюватись Укрзалізницею.

Фото: GirkinGirkin