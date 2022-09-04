Никакой паузы там нет. Арестович о провале путинских надежд на Херсонщине и продвижении ВСУ

Сентябрь, 03 в 23:17

Путинские надежды на паузу на Херсонском направлении не оправдались.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Они поспешили объявить там победу, так вот количество видео, которые сбрасывают бойцы, показывают, что наши войска активно действуют на Херсонском направлении. Никакой паузы там нет. Идут вперед. Не только логическим компонентом, командными пунктами, складами боеприпасов ширится эта операция. Все там будет нормально, — говорит советник.

Также он отметил, что победа в такой войне не может быть легкой.

Сейчас смотрят

— И то, что сейчас идет на Херсоне, медленно, по метру, кровью наших солдат мы отвоевываем нашу землю. Первые два-три рывка самые сложные, если мы их сделаем, то российская система обороны повалится и все остальные успехи будут более простыми.

Кроме того, Арестович добавил, что на Юге страны российским военным тяжело, но они не отдадут Херсонскую область просто так.