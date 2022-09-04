Жодної паузи там немає. Арестович про провал путінських надій на Херсонщині та просування ЗСУ

Вересень, 03 в 23:17

Путінські надії на паузу на Херсонщині не виправдалися.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Вони поспішили оголосити там перемогу, так ось та кількість відео, яку скидають бійці, показує, що наші війська активно діють на Херсонському напрямку. Жодної паузи там немає. Ідуть вперед. Не лише логічним компонентом, командними пунктами, складами боєприпасів шириться ця операція. Все там буде нормально, – каже радник.

Також він зазначив, що перемога у такій війні не може бути легкою.

Зараз дивляться

– І те, що зараз відбувається на Херсоні, повільно, метром, кров’ю наших солдатів ми відвойовуємо нашу землю. Перші два-три ривки найскладніші, якщо ми їх зробимо, то російська система оборони впаде і всі інші успіхи будуть простішими.

Крім того, Арестович додав, що на Півдні країни російським військовим важко, але вони не віддадуть Херсонщину просто так.