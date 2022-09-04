Это будет долго, очень тяжело и кровью: Арестович об окончании войны в Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE заявил, что Украине стоит готовится к очень сложным временам.

— Мы конечно вернем все наши территории, но общество должно приготовиться к тому, что это будет долго, очень тяжело и кровью. Потому что наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. В каком-то смысле победа в войне, могут оказаться сложнее чем начало, — сказал Арестович.