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Факти / Україна

ЗСУ досягли тактичної несподіванки – британська розвідка про контрнаступ на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ досягли тактичної несподіванки – британська розвідка про контрнаступ на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники під час контрнаступу на Півдні досягли певної тактичної несподіванки.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 3 вересня, проаналізувавши дії Збройних сил України.

В оборонному відомстві відзначають: ЗСУ для цього використовують погану логістику, а також проблеми з адмініструванням та керівництвом у Збройних силах РФ.

Зараз дивляться

Одним із елементів наступу українців є безперервне просування широким фронтом на захід від річки Дніпро.

Зосереджуються українські військові на трьох напрямках у межах тимчасово окупованої Росією Херсонської області.

ISW

Оскільки, крім Півдня, бої тривають ще на Донбасі та на Харківському напрямку, британські розвідники певні: найближчими днями російське командування постане перед серйозним вибором.

Зокрема, командуванню армії РФ доведеться обирати, куди направити будь-який оперативний резерв, який вдасться створити.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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