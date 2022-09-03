ЗСУ досягли тактичної несподіванки – британська розвідка про контрнаступ на Півдні
Українські захисники під час контрнаступу на Півдні досягли певної тактичної несподіванки.
Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 3 вересня, проаналізувавши дії Збройних сил України.
В оборонному відомстві відзначають: ЗСУ для цього використовують погану логістику, а також проблеми з адмініструванням та керівництвом у Збройних силах РФ.
Одним із елементів наступу українців є безперервне просування широким фронтом на захід від річки Дніпро.
Зосереджуються українські військові на трьох напрямках у межах тимчасово окупованої Росією Херсонської області.
Оскільки, крім Півдня, бої тривають ще на Донбасі та на Харківському напрямку, британські розвідники певні: найближчими днями російське командування постане перед серйозним вибором.
Зокрема, командуванню армії РФ доведеться обирати, куди направити будь-який оперативний резерв, який вдасться створити.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence