Сентябрь, 06 в 8:50

Контрнаступление украинских защитников ощутимо ослабляет логистические и административные возможности РФ на временно оккупированном юге.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

По их данным, контрнаступательные действия оказывают целенаправленное влияние на российские оккупационные власти. Назначенный российскими военными так называемый “заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области” Кирилл Стремоусов заявил российским СМИ, что его администрация приостановила планы референдума об аннексии в Херсонской области из-за “беспокойства о безопасности”.

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После этого Стремоусов опубликовал сообщение, в котором опроверг призывы к паузе, поскольку его администрация так и не назначила официальную дату референдума.

– Оба его заявления свидетельствуют о высоком уровне дезорганизации в оккупационных режимах, который, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления, – говорят аналитики.

Кроме того, украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, что, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников.

ISW также отмечает, что украинские военные сохраняли оперативное молчание во время украинского контрнаступления, но сообщали о дальнейшем разрушении российских наземных линий связи (GLOC) в центре Херсонской области.

Украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.

В то же время оккупанты совершили наземные удары к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западных окраин города Донецка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

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Источник: ISW