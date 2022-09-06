Контрнаступ українських захисників відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості РФ на тимчасово окупованому півдні.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

За їхніми даними, контрнаступальні дії мають цілеспрямований вплив на російську окупаційну владу. Призначений російськими військовими так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області” Кирило Стремоусов заявив російським ЗМІ, що його адміністрація призупинила плани референдуму про анексію в Херсонщини через “занепокоєння безпекою”.

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Після цього Стремоусов опублікував допис, в якому спростував заклики до паузи, оскільки його адміністрація так і не призначила офіційну дату референдуму.

– Обидві його заяви свідчать про високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу, – кажуть аналітики.

Крім того, українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

ISW також зазначає, що українські військові зберігали оперативне мовчання щодо перебігу українського контрнаступу, але повідомляли про подальшу руйнацію російських наземних ліній зв’язку (GLOC) у центрі Херсонської області.

Український спецназ провів обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодара.

Водночас окупанти здійснили наземні удари на схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також уздовж північно-західних околиць міста Донецьк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

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Джерело: ISW

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