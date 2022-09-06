Сложная ситуация на ЗАЭС и взрывы в Крыму: что происходит на 195 сутки войны (онлайн)
Глава Херсонского облсовета подтвердил освобождение Высокополья, где российские оккупанты бросили свою военную технику и оружие.
Российские войска отключили Каховскую ГЭС, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В результате вражеского ракетного удара уничтожены большие запасы топлива в Криворожском районе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.
Уничтожен склад РФ, где оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Умань ожидает приезда до 10 тыс. хасидов. СБУ уже проводит антитеррористические мероприятия в городе и предупреждает о возможных провокациях РФ.
Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис с помощью ЗАЭС, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В Украине уже насчитали $326 млрд прямого ущерба от масштабной военной агрессии России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, также есть перспектива новых поставок тяжелого вооружения из Германии.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи.
— Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо €10 млрд, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные €5 млрд в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется, — заявила она.
The situation on the ground in �� still requires our unabated support.
On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 194 дня войны.
— Из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Уже во второй раз из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.
Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей и дольше. Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом на всех уровнях.