Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи.

The situation on the ground in �� still requires our unabated support.

On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.

The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022