Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 194 дня войны.

— Из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Уже во второй раз из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.

Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей и дольше. Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом на всех уровнях.