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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Сложная ситуация на ЗАЭС и взрывы в Крыму: что происходит на 195 сутки войны (онлайн)

Сложная ситуация на ЗАЭС и взрывы в Крыму: что происходит на 195 сутки войны (онлайн)

Глава Херсонского облсовета подтвердил освобождение Высокополья, где российские оккупанты бросили свою военную технику и оружие.

Российские войска отключили Каховскую ГЭС, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате вражеского ракетного удара уничтожены большие запасы топлива в Криворожском районе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.

Уничтожен склад РФ, где оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Умань ожидает приезда до 10 тыс. хасидов. СБУ уже проводит антитеррористические мероприятия в городе и предупреждает о возможных провокациях РФ.

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис с помощью ЗАЭС, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Украине уже насчитали $326 млрд прямого ущерба от масштабной военной агрессии России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, также есть перспектива новых поставок тяжелого вооружения из Германии.

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00:42 - 06 сентября

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи.

— Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо €10 млрд, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные €5 млрд в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется, — заявила она.

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00:39 - 06 сентября

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 194 дня войны.

— Из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Уже во второй раз из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.

Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей и дольше. Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом на всех уровнях.

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00:36 - 06 сентября

Том Купер, австрийский военный аналитик, который специализируется на истории боевой авиации, рассказал об успешном наступлении ВСУ в Херсонской области.

По словам Купера, Вооруженные силы Украины ведут успешное наступление на Херсонском направлении, несмотря на громкие заявления российской пропаганды и их западных приспешников.

Фото: Getty Images

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