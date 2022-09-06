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Факты / Украина

Почти четыре сотни ударов в сутки: ВСУ ликвидировали четыре склада оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки на Юге выполнили 370 огневых задач.

Вооруженные силы Украины атаковали вражеские подразделения противовоздушной обороны, районы сосредоточения сил и средств, станции радиоэлектронной борьбы, а также понтонные переправы вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

По результатам боевого дня 6 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию четырех складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

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Подтверждено, что в течение 5 сентября российские войска в южных областях Украины потеряли:

  • 86 военных,
  • четыре танка,
  • 12 единиц автомобильной бронетехники,
  • четыре гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С,
  • три пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С,
  • станцию ​​связи,
  • противотанковый ракетный комплекс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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