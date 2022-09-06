Почти четыре сотни ударов в сутки: ВСУ ликвидировали четыре склада оккупантов на Юге
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки на Юге выполнили 370 огневых задач.
Вооруженные силы Украины атаковали вражеские подразделения противовоздушной обороны, районы сосредоточения сил и средств, станции радиоэлектронной борьбы, а также понтонные переправы вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
По результатам боевого дня 6 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию четырех складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Огневой контроль переправ через реку Днепр, отмечают в ОК Юг, – системный и эффективный.
Подтверждено, что в течение 5 сентября российские войска в южных областях Украины потеряли:
- 86 военных,
- четыре танка,
- 12 единиц автомобильной бронетехники,
- четыре гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С,
- три пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С,
- станцию связи,
- противотанковый ракетный комплекс.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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