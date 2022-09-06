Сентябрь, 06 в 6:41

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки на Юге выполнили 370 огневых задач.

Вооруженные силы Украины атаковали вражеские подразделения противовоздушной обороны, районы сосредоточения сил и средств, станции радиоэлектронной борьбы, а также понтонные переправы вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

По результатам боевого дня 6 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию четырех складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

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Подтверждено, что в течение 5 сентября российские войска в южных областях Украины потеряли:

86 военных,

четыре танка,

12 единиц автомобильной бронетехники,

четыре гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С,

три пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С,

станцию ​​связи,

противотанковый ракетный комплекс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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