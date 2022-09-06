Майже чотири сотні ударів за добу: ЗСУ ліквідували чотири склади окупантів на Півдні

Вересень, 06 в 6:41

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби на Півдні виконали 370 вогневих завдань.

Збройні сили України атакували ворожі підрозділи протиповітряної оборони, райони зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби, а також понтонні переправи поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

За результатами бойового дня 6 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію чотирьох складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Зараз дивляться

Вогневий контроль переправ через річку Дніпро, зазначають в ОК Південь, – системний і ефективний.

Уже підтверджено, що впродовж 5 вересня російські війська в південних областях України втратили:

86 військових,

чотири танки,

12 одиниць автомобільної бронетехніки,

чотири гаубиці 152-го калібру Мста-Б та Мста-С,

три гармати 152-го калібру Гіацинт-Б та Гіацинт-С,

станцію зв’язку,

протитанковий ракетний комплекс.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.