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Факти / Україна

Майже чотири сотні ударів за добу: ЗСУ ліквідували чотири склади окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби на Півдні виконали 370 вогневих завдань.

Збройні сили України атакували ворожі підрозділи протиповітряної оборони, райони зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби, а також понтонні переправи поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

За результатами бойового дня 6 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію чотирьох складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

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Вогневий контроль переправ через річку Дніпро, зазначають в ОК Південь, – системний і ефективний.

Уже підтверджено, що впродовж 5 вересня російські війська в південних областях України втратили:

  • 86 військових,
  • чотири танки,
  • 12 одиниць автомобільної бронетехніки,
  • чотири гаубиці 152-го калібру Мста-Б та Мста-С,
  • три гармати 152-го калібру Гіацинт-Б та Гіацинт-С,
  • станцію зв’язку,
  • протитанковий ракетний комплекс.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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