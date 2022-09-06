Майже чотири сотні ударів за добу: ЗСУ ліквідували чотири склади окупантів на Півдні
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулої доби на Півдні виконали 370 вогневих завдань.
Збройні сили України атакували ворожі підрозділи протиповітряної оборони, райони зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби, а також понтонні переправи поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.
За результатами бойового дня 6 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію чотирьох складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.
Вогневий контроль переправ через річку Дніпро, зазначають в ОК Південь, – системний і ефективний.
Уже підтверджено, що впродовж 5 вересня російські війська в південних областях України втратили:
- 86 військових,
- чотири танки,
- 12 одиниць автомобільної бронетехніки,
- чотири гаубиці 152-го калібру Мста-Б та Мста-С,
- три гармати 152-го калібру Гіацинт-Б та Гіацинт-С,
- станцію зв’язку,
- протитанковий ракетний комплекс.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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