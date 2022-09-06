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Факты / Украина

Под завалами дома обнаружили тело женщины: РФ обстреляла Харьков

Татьяна Забожко, редактор ленты
Под завалами дома обнаружили тело женщины: РФ обстреляла Харьков
Фото: Госпогранслужба

6 сентября Индустриальный район Харькова подвергся ракетным обстрелам.

По областному центру российские оккупанты выпустили две ракеты, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов.

Одна из них попала в частный жилой дом. Во время разбора завалов там обнаружили тело женщины.

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Другой вражеский снаряд прилетел недалеко от частного жилья.

Разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в доме.

В этом случае обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов

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