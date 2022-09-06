Под завалами дома обнаружили тело женщины: РФ обстреляла Харьков
Фото: Госпогранслужба
6 сентября Индустриальный район Харькова подвергся ракетным обстрелам.
По областному центру российские оккупанты выпустили две ракеты, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов.
Одна из них попала в частный жилой дом. Во время разбора завалов там обнаружили тело женщины.
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Другой вражеский снаряд прилетел недалеко от частного жилья.
Разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в доме.
В этом случае обошлось без пострадавших.
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Источник: Игорь Терехов