Під завалами будинку знайшли тіло жінки: РФ обстріляла Харків
Фото: Держприкордонслужба
6 вересня Індустріальний район Харкова зазнав ракетного обстрілу.
По обласному центру російські окупанти випустили дві ракети, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов.
Одна з них влучила в приватний житловий будинок. Під час розбору завалів там знайшли тіло жінки.
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Інший ворожий снаряд прилетів неподалік приватного житла.
Осколки, що розлетілися, спровокували пожежу в будинку.
У цьому випадку минулося без постраждалих.
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Джерело: Ігор Терехов