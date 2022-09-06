Під завалами будинку знайшли тіло жінки: РФ обстріляла Харків

Вересень, 06 в 6:04

6 вересня Індустріальний район Харкова зазнав ракетного обстрілу.

По обласному центру російські окупанти випустили дві ракети, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов.

Одна з них влучила в приватний житловий будинок. Під час розбору завалів там знайшли тіло жінки.

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Інший ворожий снаряд прилетів неподалік приватного житла.

Осколки, що розлетілися, спровокували пожежу в будинку.

У цьому випадку минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов