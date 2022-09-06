Сентябрь, 06 в 19:37

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке 6 сентября сообщил, что россияне из-за значительных потерь увеличивают количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности.

Отмечается, что подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

— Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство Российской Федерации и денежные выплаты, — говорится в своде.

В Генштабе добавили, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины.

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Наши военные успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

— В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более восьми ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Также подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один вертолет, БпЛА и пять крылатых ракет.