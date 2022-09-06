Сентябрь, 06 в 14:39

Сроки побега российских оккупантов из Херсона напрямую зависят от темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы оккупанты совершили “жест доброй воли” и окончательно сбежали из Херсона.

Эксперт объяснил, что для украинских военных сейчас крайне важно продвигаться на флангах. В таком случае оккупанты в определенный момент поймут, что держаться за Херсон не имеет смысла, поскольку ВСУ с флангов могут навести понтонные переправы и обойти группировку российских войск на правом берегу Днепра. Также важны темпы наступления ВСУ.

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– Здесь все очень зависит от темпов наступления. Как только они составят 10-20 км в день, тогда россияне будут вынуждены начинать эвакуацию (из Херсона. – Ред.), – подчеркнул Жирохов.

Он уточнил, что логистика оккупантов уже нарушена, поэтому для них не будет смысла держаться за правый берег в Херсонской области.

Эксперт объяснил, что нынешнее контрнаступление ВСУ на юге стало возможным после прибытия подкрепления бойцов, проходивших обучение у наших западных союзников. Ранее, по словам Жирохова, у Украины не было пехоты для контрнаступления.

– И через месяц будет дополнительное количество личного состава, имеющего опыт уже с западным вооружением и подготовленного по западным стандартам, — добавил эксперт.

Комментируя попытки РФ перебросить подкрепление на юг Украины с временно оккупированного Крыма, Жирохов заявил, что силы и средства у врага еще есть. Однако в расчете на такую огромную линию фронта их все меньше. Тем более что вооруженные формирования с оккупированных территорий Донбасса оказались неустойчивыми и часто отказываются участвовать в боях.

Как известно, Вооруженные силы Украины на днях освободили поселок Высокополье в Херсонской области. Также есть неподтвержденная информация об освобождении села Ольгино, расположенного рядом.

Как подчеркнули аналитики американского Института исследования войны, контрнаступление ВСУ ощутимо ослабляет логистические и административные возможности РФ на временно оккупированном юге.

Источник: Радио НВ