Вересень, 06 в 19:37

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 6 вересня повідомив, що росіяни через значні втрати збільшують кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності.

Зазначається, що підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

— Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати, – йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України.

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Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

— Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, у ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Також підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет.