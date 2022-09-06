Сентябрь, 06 в 18:18

На территории временно оккупированного полуострова Крым расклеили листовки с призывом готовиться к деоккупации вооруженными силами Украины.

Как сообщает Telegram-канал украинского движения Желтая лента, такие листовки появились на улицах Симферополя, Ялты, Керчи, Евпатории и других городов.

— Наши активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили новые листовки, — говорится в сообщении.

На листовках написано:

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Керчь, Украина уже рядом;

Сохрани жизнь, эвакуируйся. Крым – это Украина;

Подготовься. Крым – это Украина;

Ялта – это Украина.

Движение Желтая Лента призывает крымчан быть осторожными, избегать приближенных к военным объектам мест. А также по возможности выехать из АР Крым в безопасное место, подготовить заранее тревожный чемоданчик с пауэрбенком, едой и водой.

В конце августа постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщала, что в аннексированном Крыму все большее число наших граждан открыто демонстрируют сопротивление российской оккупации и антивоенную позицию.

Она отметила, что сейчас на полуострове активно действует сопротивление Желтая лента, активисты которого формируют защищенные каналы связи, организуют подпольные движения, сжигают автомобили оккупантов, бросают зажигательные смеси в админздания и военкоматы, где проводится скрытая мобилизация.

Источник: Желтая лента

Фото: Желтая лента