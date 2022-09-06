Вересень, 06 в 18:18

На території тимчасово окупованого півострова Крим розклеїли листівки із закликом готуватися до деокупації півострова Збройними силами України.

Як повідомляє Telegram-канал українського руху Жовта стрічка, такі листівки з’явилися на вулицях Сімферополя, Ялти, Керчі, Євпаторії та інших міст.

— Наші активісти із Сімферополя, Керчі, Ялти, Євпаторії, Джанкоя розробили та розклеїли нові листівки, – йдеться у повідомленні.

На листівках написано:

Зараз дивляться

Керч, Україна вже поряд;

Збережи життя, евакуюйся. Крим – це Україна;

Підготуйся. Крим – це Україна;

Ялта – це Україна.

Рух Жовта Стрічка закликає кримчан бути обережними, уникати наближених до військових об’єктів місць. А також за можливості виїхати з АР Крим у безпечне місце, підготувати заздалегідь тривожну валізку з павербенком, їжею та водою.

Наприкінці серпня постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомляла, що в анексованому Криму дедалі більше наших громадян відкрито демонструють спротив російській окупації та антивоєнну позицію.

Вона зазначила, що зараз на півострові активно діє рух опору Жовта стрічка, активісти якого формують захищені канали зв’язку, організовують підпільні рухи, спалюють автомобілі окупантів, кидають запальні суміші в адмінбудівлі та військкомати, де проводиться прихована мобілізація.

Джерело: Жовта стрічка

Фото: Жовта стрічка