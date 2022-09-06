Сентябрь, 06 в 7:17

РФ размещает своих военных и технику в детсадах и храмах Московского патриархата в областях на территории Украины.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в детсадах поселка Верхний Рогачик Херсонской области сосредоточены личный состав и военная техника армии России.

По данным украинской стороны, российские оккупанты вместе с техникой разместились в храмах Московского патриархата поселка Червоный Маяк той же Херсонской области.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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