РФ розміщує техніку в дитсадках і храмах МП – Генштаб ЗСУ

Вересень, 06 в 7:17

РФ розміщує своїх військових і техніку в дитсадках та храмах Московського патріархату в областях на території України.

За інформацією, що є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у дитсадках селища Верхній Рогачик, що в Херсонській області, зосереджені особовий склад та військова техніка армії Росії.

За даними української сторони, російські окупанти разом із технікою розмістилися в храмах Московського патріархату селища Червоний Маяк тієї ж Херсонській області.

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Тим часом у Малій Комишувасі Харківської області російські загарбники розгорнули польовий шпиталь у Святотроїцькому храмі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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