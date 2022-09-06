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Факты / Украина

В Украину вернули тела еще 25 павших героев

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Украину вернули тела еще 25 павших героев

В Украину вернули тела еще 25 погибших военных.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины, — отметили в министерстве.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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