В Украину вернули тела еще 25 павших героев
В Украину вернули тела еще 25 погибших военных.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины, — отметили в министерстве.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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