Украина вернула тела уже 522 защитников из списков пропавших без вести
С начала полномасштабной войны Украина вернула тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести, сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
– Есть точная цифра, сколько тел наших защитников, которые мы забрали – 522 тела. Забираем их по разным направлениям – Донецкому, Луганскому, Харьковскому, – уточнил он.
По его словам, Украина делает все для того, чтобы забрать тела всех погибших, и сейчас переговоры с россиянами ведутся через посредника – Международный комитет Красного Креста.
10 августа в Киев привезли 16 тел погибших воинов, защищавших Мариуполь от российских захватчиков.
Следователи Шевченковского отдела Нацполиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать родственников в случае совпадений ДНК.