Украина вернула тела уже 522 защитников из списков пропавших без вести

Август, 12 в 12:39

С начала полномасштабной войны Украина вернула тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести, сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

– Есть точная цифра, сколько тел наших защитников, которые мы забрали – 522 тела. Забираем их по разным направлениям – Донецкому, Луганскому, Харьковскому, – уточнил он.

По его словам, Украина делает все для того, чтобы забрать тела всех погибших, и сейчас переговоры с россиянами ведутся через посредника – Международный комитет Красного Креста.

10 августа в Киев привезли 16 тел погибших воинов, защищавших Мариуполь от российских захватчиков.

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