Похищают и пытают горожан: в Энергодаре оккупанты усилили фильтрационные меры

Сентябрь, 06 в 21:51

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные усиливают фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения.

— Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж, — говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение росгвардии. При участии коллаборантов составляются списки “неблагонадежных”, в которые вносят экс-военных, ветеранов АТО, работников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией.

Задержанные горожане и пленные военнослужащие ВСУ содержатся в переоборудованных под пыточные помещениях местного отдела МВД и городского суда.

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— Постоянные угрозы со стороны рашистов и опасения за свою жизнь и здоровье заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, непосредственно на вражеских блокпостах вопрос решается с помощью взяток. Кое-где “оплата” достигает 5-7 тысяч долларов. При этом большинство дорог вокруг города и берег Каховского водохранилища – заминировано, — сообщает ГУР.

Также известно, что раненых российских военных размещают в роддоме. В дальнейшем планируется выдать им гражданскую одежду и привлечь к съемке пропагандистских видео для российских СМИ о “раненых гражданских в результате обстрелов ВС Украины”.

Фото: Дмитрий Орлов