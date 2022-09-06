Сентябрь, 06 в 20:51

В городе Энергодар раздаются взрывы.

Сообщается о прилетах рядом с ДЮСШ, возле гаражного кооператива ГСК-1, Городского парка, магазинов Галина и Оптовик, подстанции Промінь.

— Всем оставаться в укрытиях, также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь и Марганец, — пишут в местных пабликах.

Жители Энергодара сообщают, что слышен вылет и свист, и через 1-3 секунды прилет.

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Городской голова Дмитрий Орлов подтвердил информацию о взрывах в городе.

Напомним, что в Энергодаре сегодня уже раздавался мощный взрыв, после чего одновременно исчезли свет и водоснабжение.

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