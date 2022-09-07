Викрадають та катують містян: в Енергодарі окупанти посилили фільтраційні заходи

Вересень, 06 в 21:51

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області російські військові посилюють фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення.

– Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. За участю колаборантів складаються списки “неблагонадійних”, до яких вносять ексвійськових, ветеранів АТО, працівників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією.

Затриманих містян та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

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– Постійні погрози з боку рашистів та побоювання за власне життя та здоров’я примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім, безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди “оплата” сягає $5-7 тис. При цьому більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано, – повідомляє ГУР.

Також відомо, що поранених російських військових розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити до зйомки пропагандистських відео для російських ЗМІ про “поранених цивільних внаслідок обстрілів ЗС України”.

Фото: Дмитро Орлов