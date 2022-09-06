Сентябрь, 06 в 11:28

Воздушные силы ВСУ 6 сентября утром уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор и пять из шести ракет, выпущенных оккупантами по территории Украины с севера Каспийского моря.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

— Сбит еще один вертолет Ка-52 оккупантов зенитными ракетными войсками Воздушных сил, а также есть еще один хороший результат – сбиты пять из шести ракет Х-101, которые оккупанты выпустили буквально сегодня утром, когда звучала воздушная тревога по государству, с самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря, – отметил он.

Игнат также рассказал, что когда враг залетает на контролируемую Украиной территорию, то ВСУ его сразу уничтожают.

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Представитель Воздушных сил добавил, что вражеские беспилотники, вертолеты и самолеты Су-30, Су-34, Су-35 становятся целями для украинских Воздушных сил и уничтожаются на переднем крае.

Напомним, что с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 50 150 российских оккупантов.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.