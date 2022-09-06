ЗСУ збили п’ять із шести ракет Х-101, які РФ вранці випустила по Україні
Повітряні сили ЗСУ 6 вересня зранку знищили російський вертоліт Ка-52 Алігатор та п’ять із шести ракет, які окупанти випустили по території України з півночі Каспійського моря.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
– Збито ще один вертоліт Ка-52 окупантів зенітними ракетними військами Повітряних сил, а також маємо ще один гарний результат – збито п’ять із шести ракет Х-101, які окупанти випустили буквально сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога по державі, з літаків Ту-95 з півночі Каспійського моря, – зазначив він.
Ігнат також розповів, що коли ворог залітає на контрольовану Україною територію, то ЗСУ його одразу нищать.
Речник Повітряних сил додав, що ворожі безпілотники, вертольоти та літаки Су-30, Су-34, Су-35 стають цілями для українських Повітряних сил та нищаться на передньому краї.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 50 150 російських окупантів.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.