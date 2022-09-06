Вересень, 06 в 11:28

Повітряні сили ЗСУ 6 вересня зранку знищили російський вертоліт Ка-52 Алігатор та п’ять із шести ракет, які окупанти випустили по території України з півночі Каспійського моря.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

– Збито ще один вертоліт Ка-52 окупантів зенітними ракетними військами Повітряних сил, а також маємо ще один гарний результат – збито п’ять із шести ракет Х-101, які окупанти випустили буквально сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога по державі, з літаків Ту-95 з півночі Каспійського моря, – зазначив він.

Ігнат також розповів, що коли ворог залітає на контрольовану Україною територію, то ЗСУ його одразу нищать.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил додав, що ворожі безпілотники, вертольоти та літаки Су-30, Су-34, Су-35 стають цілями для українських Повітряних сил та нищаться на передньому краї.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 50 150 російських окупантів.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.