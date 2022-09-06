Сентябрь, 06 в 8:55

Российские войска попытались провести разведку в районе освобожденного на днях поселка Высокополье Херсонской области.

Об этом 6 сентября сообщили в Оперативном командовании Юг.

Активность российских оккупантов украинская сторона зафиксировала накануне.

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Известно, что в районе селения работал вражеский беспилотник Орлан-10.

Российский БПЛА уничтожили точным выстрелом представители зенитного ракетного подразделения.

Атаковали ракетами накануне оккупанты и освобожденные территории в районе Андреевки Херсонской области.

Две ракеты Х-59 уничтожили силы противовоздушной обороны.

В районе Новогригорьевки Николаевской области Вооруженные силы Украины 5 сентября уничтожили ударный вражеский вертолет Ка-52.

Также накануне войска РФ пытались удержать занимаемые рубежи и наносить авиационные удары в сторону Малой Сейдеменухи, Правдиного, Белогорки.

Сводное подразделение оккупантов, в частности, с привлечением спецназовцев, тщетно пыталось штурмом улучшить тактическое положение в сторону Шмидтова и Терновых Под.

Всего в сутки враг нанес 24 авиационных и три ракетных удара.

Украинская авиация в ответ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам россиян.

Напомним, что намеки об освобождении Высокополья Херсонской области еще 4 сентября делали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

Информацию об освобождении от российских захватчиков поселка Высокополье в Херсонской области на следующий день подтвердил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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