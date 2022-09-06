ВСУ сбили вражеский беспилотник в районе освобожденного Высокополья
Российские войска попытались провести разведку в районе освобожденного на днях поселка Высокополье Херсонской области.
Об этом 6 сентября сообщили в Оперативном командовании Юг.
Активность российских оккупантов украинская сторона зафиксировала накануне.
Известно, что в районе селения работал вражеский беспилотник Орлан-10.
Российский БПЛА уничтожили точным выстрелом представители зенитного ракетного подразделения.
Атаковали ракетами накануне оккупанты и освобожденные территории в районе Андреевки Херсонской области.
Две ракеты Х-59 уничтожили силы противовоздушной обороны.
В районе Новогригорьевки Николаевской области Вооруженные силы Украины 5 сентября уничтожили ударный вражеский вертолет Ка-52.
Также накануне войска РФ пытались удержать занимаемые рубежи и наносить авиационные удары в сторону Малой Сейдеменухи, Правдиного, Белогорки.
Сводное подразделение оккупантов, в частности, с привлечением спецназовцев, тщетно пыталось штурмом улучшить тактическое положение в сторону Шмидтова и Терновых Под.
Всего в сутки враг нанес 24 авиационных и три ракетных удара.
Украинская авиация в ответ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам россиян.
Напомним, что намеки об освобождении Высокополья Херсонской области еще 4 сентября делали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.
Информацию об освобождении от российских захватчиков поселка Высокополье в Херсонской области на следующий день подтвердил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.
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